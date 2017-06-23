валюта
СпецтемаЭксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины

Кримський Бандерівець: так виглядає «ватна» карма

Кримський Бандерівець: так виглядає «ватна» карма
Кримський Бандерівець у своєму щоденному дайджесті розповідає про те, як кримських зрадників наздогнала карма, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на сторінку блогера в соціальній мережі.

Так, блогер розповідає, що днями зустрів «ватного» знайомого. Той тільки-но повернувся з Києва дуже злий. Роздратування чоловіка викликало те, що в Києві курсують автобуси за маршрутом Київ-Париж та Київ – Відень, а через Крим вже давно не курсує нічого. І це він ще не в курсі про потяги на зразок «Київ-Берлін» та лоукости до європейських столиць!

Крім того, блогер поділився спостереженням, що до початку окупації щоліта у Криму працювало багато приїжджих. Місцеві працювали і господарювали. Тепер же господарюють на півострові приїжджі, а місцеві намагаються влаштуватись до них на роботу, так як власний бізнес вже давно розвалився. Як приклад блогер наводить знайомого, який вклав всі гроші сім’ї у міні-готель в Саках. Бізнес розвивався непогано, але настав 2014 рік. Знайомий був ярим Антимайданівцем, навіть переховував у себе «беркутівців». Перший сезон з початку окупації він радів, наступні два мовчав. На четвертий сезон перший клієнт заїхав вчора – єдиний. Більше заявок немає. Далі – банкрутство. Отака вона, «ватна» карма, - наголошує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ким Ахеджаков: такого позора наша дипломатия еще не знала

Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев
Важное за сутки
23 июн 2017
11222

Лавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами

Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства России, прокомментировал запрет георгиевской ленты в Украине, подчеркнув, что в этой ситуации Россия будет солидарна со своими гражданами,

Последние новости

Эксперт: Андрей Иванович явили милость и согласились, чтобы за них их же работу выполняла ОГА

Вчені знайшли «десяту планету»

Вдома у Гужви провели обшуки

Кримський Бандерівець: так виглядає «ватна» карма

Міськрада Львова поділилася результатами першого для вивезення сміття з міста

Кримський Бандерівець: севастопольські зрадники дочекались російської медицини

Блогер: «Страна.юа» - ніяке не опозиційне ЗМІ, а пропагандистська шарага

На Київщині заарештували екс-керівника обласної ДФС через систематичне хабарництво

Казанський: Гужва не тільки журналіст

Гужва заявив, що відео, де він отримує хабар, змонтували

Росія збирається видати Україні терориста з ОРДЛО

Лондон назвав причину пожежі у Grenfell Tower

Муждабаєв: затриманий Гужва нещодавно їздив на консультації до Москви

Пхеньян прокоментував смерть американського студента, який помер після ув’язнення в в’язниці в КНДР

Донік: реванш вже стукає у наші оселі

Блогер розповів про екстравагантну спробу суїциду Путіна (відео)

Эксперт: Россия твердо придерживается своих договоренностей

Россияне захотели визовый режим с Украиной

Корреспондент: эта новость в будущем позволит нам увидеть то, что мы даже не представляем

Лавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами

 Новости за день