Кримський Бандерівець: так виглядає «ватна» карма

Кримський Бандерівець у своєму щоденному дайджесті розповідає про те, як кримських зрадників наздогнала карма, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на сторінку блогера в соціальній мережі.
Так, блогер розповідає, що днями зустрів «ватного» знайомого. Той тільки-но повернувся з Києва дуже злий. Роздратування чоловіка викликало те, що в Києві курсують автобуси за маршрутом Київ-Париж та Київ – Відень, а через Крим вже давно не курсує нічого. І це він ще не в курсі про потяги на зразок «Київ-Берлін» та лоукости до європейських столиць!
Крім того, блогер поділився спостереженням, що до початку окупації щоліта у Криму працювало багато приїжджих. Місцеві працювали і господарювали. Тепер же господарюють на півострові приїжджі, а місцеві намагаються влаштуватись до них на роботу, так як власний бізнес вже давно розвалився. Як приклад блогер наводить знайомого, який вклав всі гроші сім’ї у міні-готель в Саках. Бізнес розвивався непогано, але настав 2014 рік. Знайомий був ярим Антимайданівцем, навіть переховував у себе «беркутівців». Перший сезон з початку окупації він радів, наступні два мовчав. На четвертий сезон перший клієнт заїхав вчора – єдиний. Більше заявок немає. Далі – банкрутство. Отака вона, «ватна» карма, - наголошує блогер.