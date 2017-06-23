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Кримський Бандерівець: севастопольські зрадники дочекались російської медицини

Кримський Бандерівець: севастопольські зрадники дочекались російської медицини
Блогер Кримський Бандерівець розповідає про проблеми в медичній сфері окупованого півострова, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер зазначає, що севастопольські зрадники дочекались нехай не каміння з неба, але чогось доволі схожого – російської медицини. Загалом, навіть місцеві пропагандисти визнають, що проблеми у закладах охорони здоров’я, особливо – дитячих, досягли критичної точки. Найяскравішим доказом складності ситуації стало помітне зростання дитячої смертності. Саме це спонукало Севастопольську регіональну громадську організацію захисту материнства і дитинства «Севастопольські мами» написати чергового листа. Цього разу, як не дивно, не Путіну, а до його уповноваженої з питань захисту прав дітей. У зверненні місцеві перелічили основні проблеми севастопольської медицини. По-перше, не вистачає як дільничних педіатрів, так і вузьких спеціалістів. По-друге, записатись на прийом до профільного спеціаліста можна щонайменше за місяць. Так аж проблема і з аналізами – талонів на здачу крові, наприклад, чекають по два тижні.

Крім того, у критичному стані перебуває дитяча стоматологія – навіть із гострим болем дитину відмовляються приймати. Також за останні пару років було припинено роботу інфекційно-боксового відділення для немовлят та дитячої поліклініки. Неможливо скористатись послугами безкоштовного УЗІ, пройти фізичну реабілітацію тощо. Коментуючи звернення, користувачі зазначають: «А за України все якось працювало, хоча і зарплати у медиків менші були», - повідомляє блогер.
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