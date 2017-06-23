Росія збирається видати Україні терориста з ОРДЛО

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Справжня істерика знялась на сепаратистських ресурсах – російські правоохоронці планують видати своїм українським колегам російського бойовика, - про це новинний ресурс replyua.net інформує з посиланням на портал «InformNapalm».Так, за запитом Інтерполу в окупованому Криму російськими правоохоронцями було заарештованого чоловіка, який брав участь у бойових діях на території Донбасу на боці терористів. Він відомий під позивним «Керч», але його справжнє ім’я – Вадим Погодін. Погодіну інкримінують низку тяжких та особливо тяжких злочинів. Зокрема, одним із найбільш звірячих з них є вбивство сімнадцятирічного хлопця з Краматорська Степана Чубенка – його банда Погодіна зняла з поїзда за стрічку з кольорами українського прапора. Юнака довго катували, а потім розстріляли. Батьки отримали обезголовлені останки свого сина лише три місяці потому.Серед терористів, які вбили хлопця, був і Погодін. Крім того, його підозрюють у вчиненні і інших злочинів, після чого Погодін втік до окупованого Криму. Там його і заарештували російські правоохоронці за запитом України по лінії Інтерполу. Наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання в Сімферополі. Інформація про те, що терориста було затримано, викликала істерику у середовищі бойовиків. Більше того - процедуру екстрадиції спрощує ще й те, що бойовик і досі користується українським паспортом.