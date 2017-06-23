В Криму затримали бойовика «ДНР», який убив 17-річного хлопця з Краматорська

У незаконно анексованому Росією Криму затримали командира незаконного збройного формування «Керч» Вадима Погодіна. Його підозрюють у вбивстві 17-річного воротаря ФК «Авангард». Про це повідомляє replyua.net з посиланням на «Острів», Погодін бува командувачем батальйону бойовиків «ДНР» під назвою «Керч» і носив однойменний позивний. Брав Був учасником бойових дій в Слов'янську, Краматорську та Донецькому аеропорту. Його затримали в Ялті 20 червня, після чого відправили в Сімферопольському СІЗО.
Згідно з постановою підконтрольного Росії Ялтинського міського суду, Погодіна шукає поліція Краматорська за підозрою у вбивстві (ст.115 КК) і викраденні людей (ст.146). За інформацією ЗМІ Погодіна збираються найближчим часом видати Україні.
Згідно з даними ГУ НП в Донецькій області, слідство має докази причетності трьох зловмисників до смерті гравця молодіжної команди футбольного клубу Краматорська «Авангард», який був убитий в липні 2014 року.