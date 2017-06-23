Казарин: история никогда такого не знала

Павел Казарин, известный обозреватель, в блоге на Новом времени пишет о том, что история с аннексией Крыма абсолютно уникальная, и за последние десятилетия мир ни разу не сталкивался с чем-то похожим, и Крым не попадает ни под одно из известных геополитических лекал, передает replyua.net.
«В послевоенной истории нет примеров, на опыт которых можно было бы опереться. В этом и состоит прецедент полуострова – после Второй мировой в мире произошло лишь семь аннексий, но ни одна из них не дает готовых рецептов. Крымский прецедент оказался шире самого полуострова», пишет Казарин. По его словам, кто-то может сказать, что международного права больше нет, но он окажется неправ, поскольку право измеряется тем, что известным всем исключения за последние десятилетия происходили крайне редко.
«Вопрос Крыма – это краеугольный вопрос о том, каким будет весь 21 век. Москва может думать, что полуостров сегодня принадлежит России. На самом же деле Крым после аннексии стал принадлежать всему миру», считает обозреватель и отмечает, что от судьбы этого полуострова сейчас мир зависит как никогда.