Кримський Бандерівець: можна побачити як в окупованому Криму розвивають туризм (відео)

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Кримський Бандерівець розповів про «розквіт» туризму на окупованому півострові у своєму щоденному огляді, - про це новинний ресурс replyua.net інформує з посиланням на сторінку блогера в соціальній мережі.Так, порожні пляж Євпаторії, колись чудового бюджетного курорту, зняли з висоти пташиного польоту. На відео можна ясно побачити наскільки півострів заповнений туристами – десь на 5-10%. В Євпаторії відпочивальники є лише на центральному пляжі, світлини якого активно викладають «свідки туриста». А в Ялті практично заборонили прольоти квадрокоптерів – тепер це можливо лише за наявності спеціального дозволу, отримати який неможливо. Причина зрозуміла – місто не може похвалитись туристами.Туристичну перлину Криму – Ай-Петрі – довели до ганебного стану: екскаватор, демонтаж, паркани, підвищення цін можна побачити по телевізору. В реальності можна побачити безвихідь, злидні, розруху та вертухаїв. Останні тепер влаштувались «охоронцями» - проводять невеликий «шмон» і продають квитки. Проблему з туристами констатував і колишній ярий прихильник анексії Криму, а тепер – «опозиціонер» до кримської «влади» Зубков. За його словами, основними проблемами Криму є «міжнародні санкції, відсутність нормальних зв’язків з Україною та некомпетентна, брехлива, по суті – антинародна влада».