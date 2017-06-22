Кримський Бандерівець: в окупованому Криму – жорсткий переділ майна

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Блогер Кримський Бандерівець розповідає що саме відбувається в окупованому Криму у своєму щоденному дайджесті, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер розповідає доволі показову історію – у 2014 році багатодітна сім’я у Севастополі отримала від окупантів квартиру. Тоді подію висвітлювали з великою помпою – мовляв, щедра окупаційна адміністрація має чим порадувати севастопольців. Тим не менш, три роки потому окупанти забрали свій подарунок назад - 4 травня було винесене рішення суду про вилучення наданої квартири. Бонусом до цього родину позбавили ще і десяти соток землі. Крім того, житло забрали ще і в кількох чорнобильців. Ватники знову пишуть листи Путіну, - наголошує блогер.«Під роздачу» потрапили і військові пенсіонери – зараз у них забирають землю, отриману в доокупаційні часи. Квартири, які військові Чорноморського Флоту отримали, йдучи на пенсію, тепер, виявляється, теж власність держави. Житло перевели в ранг службового, позбавивши людей можливості приватизувати його. Ватники зауважують, що за часів України військових пенсіонерів ніхто не чіпав, а зараз вже три роки вони бігають всіма інстанціями для того щоб відстояти права на свої оселі. Навіть листи Путіну не допомогли, - іронізує блогер.