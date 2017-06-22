«Срач-тур» в Ялте: в сети показали, как выглядит курортный город

Последние три года пляжи и улицы Ялты пустуют – город практически перестали посещать туристы, однако даже это нельзя назвать главной проблемой.
Дело в том, что многие районы курортного городка завалены мусором, который никто не убирает. Как информирует replyua.net, соответствующие снимки на своей странице в Твиттере разместила пользователь RoksolanaToday&Крым. «Срач-тур. Часть прекрасной природы города Ялта, всего лишь кусочек, от санатория Чехова до Бакалеи», подписаны фотографии. Местный пляж, снимок которого пользователь также выложила, смотрится совсем не как место для релакса и отдыха, однако некоторые туристы все-таки отважились туда прийти, чтобы позагорать и искупаться. «Одна грязь и все курят прям там и плавают и загорают в бычках! Валяются разбитые бутылки, стёкла!», подписан снимок.
Ранее этот пользователь разместила снимки, сделанные в когда-то цветущей и красивой Феодосии. Город находится в запущении, и новые власти не делают абсолютно ничего, чтобы как-то преобразить город. Повсюду видны следы ремонтных работ, которые так и не были завершены.