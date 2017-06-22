В Алуште рассказали, почему на курорте отсутствуют украинские туристы

Издание «Крым. Реалии» в этом месяце провело собственное расследование в курортной Алуште, чтобы узнать, сколько туристов отдыхает в этом городе, информирует replyua.net.
Журналисты рассказали, что на местных пляжах очень много жителей самой Алушты, а также попадаются туристы из России, однако нет ни одного украинца. Местная жительница отметила, что еще несколько лет назад на курорте отдыхали тысячи украинцев, но сейчас их здесь не встретить. «Им запрещено там на русском языке говорить. Крым наш – аннексированная территория. У нас есть друзья в Киеве, они сюда приезжали и отдыхали, а на работе сказали, что были на Кавказе. Если бы она сказала, что была в Крыму, ее бы просто уволили. Она работает в высших органах», заявила жительница Алушты.
По ее словам, многие родственники живут в Украине, и она с ними общается, но они говорят с ней исключительно на украинском языке. Женщина пояснила, что родственники боятся заговорить на русском, «поскольку в Украине сейчас все прослушивают».