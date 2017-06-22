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У Криму окупаційна влада назвала безвіз провокацією та погрожує арештами зі сльозами

У Криму окупаційна влада назвала безвіз провокацією та погрожує арештами зі сльозами
Надання мешканцям Криму права безвізового режиму з Євросоюзом як громадянам України окупаційна влада Криму вважає провокацією, яка спричинить за собою арешти і переслідування з боку української влади. Таку заяву зробив так званий «віце-прем'єр кримського уряду» Георгій Мурадов, передає replyua.net. Як відомо, нещодавно український президент Петро Порошенко заявив, що, надання Євросоюзом безвізового режиму громадянам України стане мотивацією для повернення Криму і Донбасу під контроль Києва.

«Лінія Порошенко полягає у множинних провокаціях щодо втягування населення за допомогою різних пропозицій, типу безвізового режиму з Європою, щоб люди отримували нові українські паспорти, ніби підтверджуючи свою вірність Україні. Але я хочу попередити всіх людей, що це не тільки відверта провокація, це ще й велика небезпека. Почнуться переслідування, арешти, потім люди будуть плакати і говорити, що я наробив», - сказав Мурадов в ефірі радіостанції «Супутник в Криму».

Варто нагадати, що за інформацією Державної міграційної служби, для всіх громадян України, які мають український паспорт, передбачається єдина процедура видачі біометричного документа.
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