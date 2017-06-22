Активист: в Крыму отходят от эйфории, связанной с присоединением полуострова к РФ

Крымчане постепенно отходят от эйфории, связанной с присоединением полуострова к России, и они уже начали понимать, что оккупанты, в лучшем случае, заготовили им место прислуги. Как передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, такое мнение высказал Заир Смедляев, один из активистов крымскотатарского движения.
По его словам, в Крыму сейчас очень много переселенцев из РФ, и одной из последних проблем стало их размещение – требуются большие деньги, а также льготы. Кроме того, Смедляев считает, что нынешние крымские «власти» эти все вопросы предпочитают решать за счет коренных жителей полуострова. «У нас наблюдается массовое сокращение социальных, культурных и образовательных программ, равно как и расходов на здравоохранение. В некоторых населенных пунктах закрываются поликлиники, школы, детские сады. Важно понимать, что, какие бы финансовые трудности ни испытывал Крым, ни на силовиках, ни на программе замещения местного населения более лояльным никто не экономит», заявил активист.
По его словам, из-за дефицита жилья на полуострове начали его отжимать, а также менять очереди на получение квартир.