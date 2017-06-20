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Кримський Бандерівець: Гобліна бомбить від санкцій

Кримський Бандерівець: Гобліна бомбить від санкцій
Кримський Бандерівець у своєму дописі в соціальній мережі дає кілька коментарів з приводу істерики, влаштованої пособником окупантів в Криму Сергієм Аксеновим, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, Аксенов на прізвисько Гоблін, який в окупованому Криму виконує функції гауляйтера, влаштував чергову істерику з приводу санкцій ЄС. Нагадаємо, цими днями у Брюсселі вирішили продовжити дію санкцій проти окупованого півострова ще на один рік. Гоблін заявив, що санкції це «прояв тоталітарного мислення, дурна та аморальна політика» - мовляв, таким чином кримчан карають за їх вільний вибір. Далі колаборант стверджує, що економічний ефект від санкцій непомітний – буцімто серйозних іноземних інвестицій в Крим не було і за часів «української анексії».

Коментуючи цю істеричну заяву, блогер зауважує, що всі все пам’ятають про «вільний вибір» - і війська, і озброєних гопників, і навіть зізнання Путіна про те, що в Криму була проведена спецоперація. Також всім відомо, що Україна ніколи не анексувала Крим – на відміну від своєї північної сусідки. А з приводу інвестицій, то порівняно з 2013 роком їх обсяг впав майже втричі, а структурно вони стали спрямовуватись на видобуток природних ресурсів, а не розвиток виробництва. Загалом, не варто слухати Гобліна – просто пучить його, - наголошує блогер.
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