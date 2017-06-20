Кримський Бандерівець: пояси доведеться затягнути не тільки окупованому півострову

Блогер під ніком Кримський Бандерівець у дописі в Фейсбук підводить підсумки чергового дня, проведеного Кримським півостровом в окупації, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, за словами блогера, у низці джерел з’явились повідомлення, які стосуються витрат Російської Федерації на розвиток окупованого Криму. Як виявилось, місцеві «чиновники» отримували зарплатню у розмірі шістсот тисяч рублів на місць! Ймовірно, Москва шокована тим, що дозволили собі її кримські посіпаки. Так «пиляти» гроші – це талант. Тим не менш, грошей нині негусто і в самій Москві, тож пояси затягнуть не тільки на окупованому півострові, а й по всій Російській Федерації.
Між тим, туристичний бум, обіцяний окупантами, знову забарився. Наприклад, місцеві мешканці іронізують, що Євпаторія вже виглядає як Монако – щоправда, як Монако під настойкою глоду. Не видно туристів і в Феодосії, тому місцевм пропагандистам довелось для сюжету знімати деревця та квіточки, лише б не порожні пляжі. Сергій Аксенов на прізвисько Гоблін, який вважає себе очільником «Республіки Крим», розпорядився з першого липня закрити проїзд на Ай-Петрі та припинити функціонування канатної дороги – все заради того, щоб знести кілька кафе, які там ще лишились. Нічого страшного, туристи не постраждають – їх все-одно немає, - зауважує блогер.