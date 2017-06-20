Руководство РФ обвиняет «власти» Крыма в ненадлежащем использовании полученных средств

В Счетной палате России обвиняют власти Крыма в неэффективной реализации программы, которая касается развития полуострова. Как информирует replyua.net со ссылкой на российское издание Коммерсант, несмотря на нерациональную трату денег, чиновники исправно получали за свою работу по 500 тысяч рублей каждый месяц.
Источник издания заявил, что еще в конце прошлого месяца Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, получил письмо от Счетной палаты, в котором говорится о том, что в Крыму была проведена тщательная проверка, в ходе которой удалось установить, что программой по развитию Крыма чиновники управляют крайне неэффективно. «Это привело к тому, что в 2015 году было освоено 23,6 процента бюджетных средств, а в прошлом году — 63 процента. Проверка показала очень слабое привлечение средств из внебюджетных источников», говорится в сообщении издания.
В частности, в строительной сфере из 448 возводящихся объектах на 180 было зафиксировано большое отставание по срокам. Более того, также растет задолженность по поступлению в бюджет полуострова сборов и налогов.