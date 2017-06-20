Путин снова нарушил международные нормы в Крыму

Руслан Форостяк, советник начальника полиции по Одесской области, сообщает о том, что оккупационные власти при возведении моста через Керченский пролив нарушили все международные нормы – они ограничивают движение через пролив в одностороннем порядке. Как передает replyua.net, об этом Форостяк написал на своей странице в Фейсбуке.
«Россия, сооружая мост через Керченский пролив в Крыму, в одностороннем порядке ограничивает движение через пролив, устанавливая габариты судов», пишет полицейский. Форостяк при этом отмечает, что существует угроза – уже в этом августе суда, которые имеют высоту больше 33 метров, не смогут добраться до портов Украины.
«Планируются, что с августа этого года, судовладельцы, которые планируют перевозку к украинским портам в Азовском бассейне к Бердянску или Мариуполю будут вынуждены учитывать это обстоятельство, и, скажем, морские суда, имеющие высоту более 33 метров, уже не смогут пройти к нашим портам, или даже выйти, если окажутся в ловушке», добавил Форостяк.