Спрос на путевки в Крым упал на рекордные 30 процентов

Российские туроператоры заявили о резком падении спроса на отдых в Крыму среди россиян. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, информацию о снижении турпотока передала Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии. По ее словам, падение спроса достигло уже тридцати процентов.
Оно началось еще после майских праздников, а, если учитывать многолетние наблюдения туроператоров, то можно смело говорить о том, что конец мая – это показатель всего туристического сезона, поэтому спрос увеличиваться точно не будет. Тюрина подчеркнула, что спустя месяц, в середине июня, ситуация никак не меняется. Глава туркомпании "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что падение наблюдается и на других курортах на Черноморском побережье России. Туроператоры считают, что падение спроса на отдых в Крыму может быть связано с плохими погодными условиями в текущем году, а также с высокой стоимостью авиабилетов в Крым.
Однако многие эксперты уже неоднократно заявляли, что у россиян нет денег, чтобы отдыхать в Крыму, а, если они у кого-то и имеются, эти туристы предпочитают за аналогичную сумму отдохнуть в Турции по системе «все включено» с идеальным сервисом и отличной инфраструктурой.