Експерт: окупованому Криму варто чекати нових блек-аутів

Експерт Юрій Смілянський у власному блозі на сайті «Обозреватель» розмірковує з приводу того чи може Російська Федерація забезпечити окупований Кримський півострів електроенергією, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер зауважує, що в доокупаційний період Крим покривав за рахунок власної генерації 21% від потреби в електроенергії – решта надходила з материка. З 2015 року енергопостачання окупованої території припинено, відповідно, Крим постав перед проблемою дефіциту електроенергії. Спочатку на півострів масово завозились дизельні та бензинові генератори, а потім взялися створювати «енергоміст».
За словами експерта, вся проблема вищеназваного енергомосту полягає в тому, що він передбачає постачання електроенергії з Південного федерального округу РФ, який сам відчуває нестачу цього ресурсу на одну п’яту. Відтак, є два шляхи вирішення проблеми – або постачати енергію спочатку до Південного федерального округу, а звідти – в Крим, або ж посилювати потужності на Кубані. Останнє зробити якщо не важко, то неможливо – адже російська влада, всупереч планам, не змогла навіть провести конкурс на будівництво електростанції – ніхто не хоче потрапляти під санкції. Обсяги газу видобутого Чорноморнафтогазом, які теж використовувались для електрогенерації, падають. А це значить, що на окупований Крим чекають нові і нові блекаути, - прогнозує експерт.