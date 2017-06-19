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Кримський Бандерівець: йшов 50 день «несезону»

Кримський Бандерівець: йшов 50 день «несезону»
Кримський Бандерівець ділиться враженнями від ще одного дня, проведеного в окупації, - про це повідомляє інформаційний портал replyua.net з посиланням на сторінку блогера в Фейсбук.

Так, оглядач зауважує, що ватники дуже полюбляють розповідати про те, як розцвітає Крим під окупацією. Як аргумент вони використовують буцімто наплив туристів. Для ілюстрації неіснуючого туристичного ажіотажу пособники окупантів вибирають підходящий день і знімають кілька фото, на яких «багато відпочивальників». Блогер звертається до таких людей: панове, не потрібно нам демонструвати ці фото – ми самі тут живемо і все бачимо. Якщо на пляжі знайшлось кілька десятків осіб – варто згадати, що Крим не пустеля, і ньому теж живуть люди, які хочуть відпочити біля моря, особливо у вихідні. Загалом,Кримський Бандерівець наголошує, що основний результат сезону – це гроші, які залишаються на півострові. Але не схоже, що можна буде на них розраховувати цього літа.

Блогер додає, що на внутрішніх форумах Севастополя також підтверджують «несезон» - мовляв, незважаючи на те, що вже встановилась тепла і приємна погода, пляжі Омеги та Балаклави практично порожні. Де-не-де можна побачити кількох убогих туристів – їм зазвичай вручають найдешевші путівки, які супроводжуються відповідним рівнем сервісу. Одним словом, кримчани та рідкісні туристи залишаються взаємно незадоволеними одне одним, - підсумовує блогер.
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