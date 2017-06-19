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Казарін про кримчан: вони мовчать, щоб в їх двері не постукало ФСБ

Казарін про кримчан: вони мовчать, щоб в їх двері не постукало ФСБ
Український публіцист Павло Казарін для «Радіо Свобода» розповів чому не варто вірити в те, що весь Крим наповнений зрадниками, - про це повідомляє інформаційний інтернет-портал replyua.net.

Так, Казарін зауважує, що сучасні люди все більше і більше орієнтуються на соціальні мережі – як для того, щоб отримати новини, так і для того, щоб зробити зріз суспільних настроїв. Але якщо спершу інтернет задумувався як інструмент комунікації всіх зі всіма – то зараз він роз’єднує людей, створюючи окремі «бухти», де зустрічаються люди з однаковими поглядами та інтересами. Навіть стрічка Фейсбук налаштована таким чином, щоб відфільтровувати лише ті дописи, які вам потенційно сподобаються.

Цей феномен вводить нас в оману з приводу справжніх настроїв тих, хто залишився на окупованому півострові. Справа в тому, що кримчан зараз можна поділити на дві великі групи. Перші змогли знайти себе у новій реальності – вони влаштувались на теплі посади, гнуть «лінію партії» і всіляко підтримують окупаційну адміністрацію. Вони спалили всі мости і розуміють, що деокупація півострова змусить їх втікати вслід за російськими військами. У соціальних мережах їх голос лунає голосно, а рівень їх шовінізму зашкалює. Проте є і інші – ті, хто «пішов під радари». Зазвичай вони заводять профілі без фото і з вигаданим ім’ям. Рідко щось лайкають чи коментують – вони розуміють, що за це в їх двері одного ранку можуть постукати хлопці з ФСБ. Але вони читають, у першу чергу те, що пишуть на материку. І чекають на повернення України, - наголошує блогер.
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