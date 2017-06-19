Туроператори: росіян більше не цікавить відпочинок в окупованому Криму

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Статистика продажів путівок та бронювання номерів у готелях виявилась невтішною для туристичного бізнесу окупованого Кримського півострову, - про це інформує новинний ресурс replyua.net з посиланням на матеріали порталу Delo.ua.Так, туристичні агентства повідомляють, що попит на відпочинок в окупованому Криму у цьому році впав на третину порівняно з цим же періодом минулого року. У якості причин такої байдужості росіян до півострову називають порівняно високу вартість авіасполучення та не надто сприятливі погодні умови. Крім того, справили вплив і деяка стабілізація курсу російського рубля до інших валют, і «відновлення дружби» з Туреччиною, яка відкрила багато турів з мінімальними цінами.У 2015-2016 роках кількість росіян, які змогли собі дозволити відпочинок закордоном, впала вдвічі – з сімнадцяти до дев’яти мільйонів осіб. На такий регрес вплинули падіння курсу національної валюти, чвари Москви з Анкарою та заборона польотів до Єгипту. Незважаючи на те, що останні два роки у Кремлі декларують особливий акцент на розвитку внутрішнього туризму, стан туристичного бізнесу в окупованому Криму залишає бажати кращого. Кількість туристів, які відпочивають на півострові, вже третій рік падає, незважаючи на масову роздачу путівок представникам бюджетної сфери.