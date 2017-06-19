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Саша Сотник: жоден із росіян не може собі дозволити «Кримнаш» (відео)

Саша Сотник: жоден із росіян не може собі дозволити «Кримнаш» (відео)
Російський опозиційний журналіст Олександр Сотник опитав мешканців пересічного російського міста про те чи зможуть вони собі дозволити поїздку до такого омріяного його співгромадянами Криму, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, журналісти поставили мешканцям Бійська Алтайського краю просте питання: «Чи поїдете ви цього літа відпочивати до Криму?». За словами Сотника, жоден із опитаних не заявив, що він планує цього року подорожі до окупованого Криму, незважаючи на те, що для багатьох він лишається мрією всього життя. Деякі посилались на велику кількість справ та інші плани, а деякі цілком прямо пояснили що не мають грошової можливості. «Залишається лише триматися, як Медвєдєв наказував», - іронізують учасники опитування.

Дуже багато з опитаних пояснили, що ситуація з фінансами у них доволі сутужна – всі пенсіонери, яким дозволяє здоров’я, продовжують працювати задля того щоб вижити. Інша респондентка пояснила, що її зарплатня становить шість з половиною тисяч – для того, аби не померти з голоду, вона повинна шукати підробіток – тут не до відпочинку. Одна із жінок заявила, що в Алтайському краї, напевне, жоден не зможе собі дозволити відпочинок в Криму. То ж навіщо був потрібен «Кримнаш», якщо ніхто не може собі дозволити насолодитись відпочинком в ньому? - резюмує Сотник.

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