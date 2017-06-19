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В Нацгвардии рассказали о коварном плане захвата Россией Украины

В Нацгвардии рассказали о коварном плане захвата Россией Украины
Российская Федерация в течение десяти лет активно проводила подготовку к аннексии украинского Крыма. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», соответствующую точку зрения представил Юрий Аллеров, занимающий должность командующего Национальной гвардией Украины. Он подчеркнул, что подтверждением его мнения является то, что еще до того, как началась временная оккупация Крыма, с его территории начался процесс постепенного и целенаправленного выселения семей военнослужащих Черноморского флота России, так или иначе связанных с Украиной.

«С 2005 года мне приходилось наблюдать за тем, как офицеров российского Черноморского флота на Крамском полуострове, имеющих украинские корни, их жен и семьи российская сторона начала выселять из Севастополя и из Крыма. В результате, оставшееся там население не имело никаких связей с Украиной. Они уже тогда начали подготовку к определенной агрессии. В то время об этом никто не хотел говорить, однако сейчас, судя по анализу, можно говорить, что это никак не было совпадением», - сказал эксперт.

Аллеров подчеркнул, что Кремль начал проводить подобную политику после Оранжевой революции, когда граждане Украины четко продемонстрировали, что не хотят быть российской колонией.
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Горячая тема: Путин дал понять, что уже подписаны инструкции по уничтожению жителей «ДНР» и «ЛНР», – политолог

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