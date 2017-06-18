Кримський Бандерівець: окупований півострів деградує семимильними кроками

Український блогер в окупації – Кримський Бандерівець – розповідає про особливості сервісу в кримських готелях, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на дайджест, розміщений оглядачем на персональній сторінці в соцмережі Фейсбук.
Так, в готелях Керчі красується оголошення: «Шановні гості! Використовуйте воду економно, так як її запаси в Криму дуже обмежені». Персонал готелів, коментуючи ці оголошення, зазначає, що вода в кранах поки є, але економити, як закликає адміністрація, потрібно, адже після того, як Північнокримський канал припинив свою роботу, вода стала доволі обмеженим ресурсом. Незважаючи на гучні заяви Володимира Костянтинова та Сергія Аксенова (керівників кримської «влади»), ситуація з водопостачанням залишається як ніколи напруженою.
Наприклад, покоївка порекомендувала під час перебування в душі економити воду – перекривати її поки наноситься мило. Гості, іронізуючи, поцікавились чи варто з метою економії ходити до вітру в кущі. Загалом, рівень сервісу, і так традиційно невисокий, зараз вже впав «нижче плінтуса». Окупований Крим деградує шаленими темпами, семимильними кроками наближаючись до Абхазії, - наголошує блогер.