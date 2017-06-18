Кримський Бандерівець: Майдан тепер докотився до окупованої Керчі (відео)

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Кримський Бандерівець розповів про те, як мешканці окупованого півострову оцінюють теперішнє становище Криму, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на щоденний дайджест, розміщений оглядачам в Фейсбук.Так, вчора, сімнадцятого червня 2017 року, в окупованій Керчі відбувся мітинг. Блогер зазначає, що на захід зібрались «ватники», які принесли з собою червоні знамена. Темою мітингу стала боротьба з корупцією. Незважаючи на те, що окупанти дозволили це збіговисько, вони відправили учасників мітингу подалі від центру міста – аби очі не мозолили, посилаючись на вигаданий захід, який буцімто мав проходити на площі Леніна.Ватні учасники мітингу скаржились, що всі сфери суспільного життя у місті поринули в корупцію. Ціни сягнули такого рівня, що придбати що-небудь стало абсолютно неможливо. Окремі нарікання викликала медицина – прийому лікаря доводиться чекати по два-три тижні. Одна з промовців зауважила, що погіршення соціально-економічної ситуації помітне неозброєним оком. Тим не менш, люди бояться виходити на мітинги, адже можуть поплатитись за це своїми робочими місцями. Всі учасники мітингу були ретельно зафіксовані окупантами на відео, - нагадав блогер.