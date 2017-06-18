Кримський Бандерівець: у Севастополі школи розганяють щоб розмістити церкву РПЦ

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Блогер Кримський Бандерівець у своєму щоденному дайджесті ділиться останніми новинами окупованого Криму – про це новинному порталу replyua.net стало відомо зі сторінки оглядача в Фейсбук.Так, окупований Севастополь переживає чергове потрясіння – в Ушаковій балці буде припинено роботу школи-інтерната No4. Навчальний заклад, заснований ще у 1961 році, вважали одним із найкращих у місті. Але відтепер його вихованці будуть змушені закінчувати навчання на окраїні міста, а територія згодиться для того, щоб розмістити «церкву ФСБ РЦП». З цього приводу місцеві «журналісти» пишуть, що «це все, що варто знати про майбутнє наших з вами дітей». За словами місцевих пропагандистів, до цього часу вони жили, тішачись ілюзіями про те, що людське життя безцінне, а духовний розвиток має перевагу над політичними інтересами.Тим не менш, російська держава вже давно порахувала вартість кожного з них. І якщо ця вартість перевищує визначену суму, із кошторису вас викреслять доволі швидко. Саме тому протягом останніх кількох років відбулось знищення майже всіх малокомплектних шкіл та сільських лікарень в Російській Федерації. Відтепер черга дійшла і до окупованого Криму – «департаменту освіти» не подобається рівень рентабельності шкіл-інтернатів. З семи таких шкіл, які існували в Севастополі ще двадцять років тому, наразі залишилось чотири. Одну закрили вже за часів окупації, причому закрили досить негарно – 29 серпня пообіцяли, що школа продовжить роботу, а вже 1 вересня всі школярі були на лінійці в іншому закладі. Власне, цього і варто було очікувати, - наголошує блогер.