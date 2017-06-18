Росіяни втрачають інтерес до Криму

Громадяни Російської Федерації втрачають інтерес до Криму як до туристичного об’єкту. Такі висновки зробив оглядач видання Deutsche Welle, беручи до уваги останні дані російських туроператорів. Чому ж не любий росіянам Крим, розповість replyua.net.
Офіційний початок туристичного сезону в Криму припав на перші числа травня. З цієї нагоди влада окупованої території організувала численні урочистості, які, зазвичай, показують по чисельності гостей, чи буде новий сезон успішним. Однак туроператори Росії констатували падіння продажів. Зокрема, в 2017 році на півострів вирушили на 38 % туристів менше.
Туроператори, місцеві жителі та незалежні експерти називають декілька причин, чому на півострові не спостерігається пожвавлення туристичного бізнесу, що для багатьох кримчан є єдиним способом заробітку. Свій вплив має погіршення погоди, численні дощі та холодне море, а також високі ціни і сервіс низького рівня. Саме два останні пункти слугують перевагою для головного конкурента – Туреччини. Вищий рівень сервісу, дешевші квитки, доступні за цінами квитки на турецьких курортах роблять Туреччину більш привабливим варіантом для відпочинку, ніж територію Криму. Експерти констатують факт, що хвиля патріотичної ейфорії серед росіян щодо «повернення Криму» минула і нині, за умов зниження платоспроможності громадян РФ, в Криму можна спостерігати лише напівпорожні пляжі.