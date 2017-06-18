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В Росії розповіли, на якій стадії перебуває будівництво Керченського мосту

В Росії розповіли, на якій стадії перебуває будівництво Керченського мосту
На керченському березі завершили роботи над укрупненою збіркою залізничного арочного прольоту Кримського моста: мостобудівники замкнули звід арки на висоті 45 метрів від основи конструкції, інформує replyua.net.

За даними російських засобів масової інформації, тепер арочний проліт потрібно дообладнати експлуатаційними елементами і підготувати до монтажу в проектне положення - на фарватерну опору. У залізничній арці понад 400 великих елементів: блоки нижнього і верхнього пояса, арки, розкоси, підвіски та інше.

«Ми зібрали цю конструкцію менш ніж за рік. Загальна вага арочного прольоту зараз перевищує 5,8 тис. тон. Залишилося завершити роботи з облаштування арки елементами експлуатації, покрити металоконструкції антикорозійною фарбою і підготувати до перевезення і монтажу на фарватерну опору. Водночас на керченському майданчику триває укрупнена збірка арочного прольоту під автодорожню частина. Він зібраний вже майже на 80%», - сказав один з керівників будівництва. Арочні прогонові будови - найбільш габаритні елементи Кримського моста. Протяжність кожного - 227 метрів. Після установки на фарватерної опори вони забезпечать безперешкодний пропуск суден через вільний простір шириною 185 метрів і висотою 35 метрів від води.
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