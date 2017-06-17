Кримський Бандерівець: ватники в Криму визнали, що це останній виступ Путіна

Блогер Кримський Бандерівець традиційно на власній сторінці в Фейсбук опублікував результати своїх спостережень за життям окупованого Криму, - про це повідомляє ресурс новин replyua.net.
Так, блогер зауважує, що на радіо «Крим. Реалії» сьогодні додзвонились мешканці окупованого півострова для того, щоб поділитись враженнями від «прямої лінії» російського президента Володимира Путіна. За їх словами, такий виступ нікуди не годиться: питання були заздалегідь підготовані, Путін і словом не промовився про суцільну корупцію на окупованому півострові тощо. Кримчани заявляють, що на ті кошти, які вони отримують від РФ в якості пенсії, прожити неможливо. І в той час, коли в Криму багато людей знаходяться на межі виживання, у Кремлі чудово себе почувають. Суцільна брехня, - заявляють кримчани, - це явно остання пряма лінія Путіна.
Тим не менш, як зазначає блогер, прозріння настало не у всіх. Так, зустрівши знайому бабцю, блогер вислухав від неї п'ятнадцять хвилин скарг на життя і ностальгії про те, що раніше (за України) було краще. Тим не менш, зв’язку між цим і тим, що вона бігала на референдум, старенька не побачила. Чи з’явиться колись на цьому півострові здоровий грузд?- цікавиться блогер.