валюта
СпецтемаСоциолог: вы думаете, что Соловьев – телеведущий, Михалков – кинорежиссер, Кобзон – певец, Винокур – актер? Вы глубоко ошибаетесь

Кримський Бандерівець: ватники в Криму визнали, що це останній виступ Путіна

Кримський Бандерівець: ватники в Криму визнали, що це останній виступ Путіна
Блогер Кримський Бандерівець традиційно на власній сторінці в Фейсбук опублікував результати своїх спостережень за життям окупованого Криму, - про це повідомляє ресурс новин replyua.net.

Так, блогер зауважує, що на радіо «Крим. Реалії» сьогодні додзвонились мешканці окупованого півострова для того, щоб поділитись враженнями від «прямої лінії» російського президента Володимира Путіна. За їх словами, такий виступ нікуди не годиться: питання були заздалегідь підготовані, Путін і словом не промовився про суцільну корупцію на окупованому півострові тощо. Кримчани заявляють, що на ті кошти, які вони отримують від РФ в якості пенсії, прожити неможливо. І в той час, коли в Криму багато людей знаходяться на межі виживання, у Кремлі чудово себе почувають. Суцільна брехня, - заявляють кримчани, - це явно остання пряма лінія Путіна.

Тим не менш, як зазначає блогер, прозріння настало не у всіх. Так, зустрівши знайому бабцю, блогер вислухав від неї п'ятнадцять хвилин скарг на життя і ностальгії про те, що раніше (за України) було краще. Тим не менш, зв’язку між цим і тим, що вона бігала на референдум, старенька не побачила. Чи з’явиться колись на цьому півострові здоровий грузд?- цікавиться блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
17 июн 2017
19356

«Окружены и уничтожены»: глава Кремля поразил циничным заявлением о Донбассе

Президент РФ Владимир Путин в ходе большого интервью режиссеру из США Оливеру Стоуну заявил, что участок на украинско-российской границе, который находится на временно оккупированной территории

17 июн 2017
8348

Осенью ожидается представление «Плана Маршалла» по Украине

Бывший глава латвийского правительства Андрюс Кубилюс в интервью журналистам «Сегодня» анонсировал представление «Плана Маршалла» для Украины в ходе проведения саммита Восточного партнерства в ноябре

Последние новости

Кримський Бандерівець: ватники в Криму визнали, що це останній виступ Путіна

Курйозний випадок: в Італії розкрили «принца Чорногорії»

Блогер розповів, що таке «особенная русская душа» і в чому полягають «духовные скрепы»

Не кажіть, що США випадково не привітали Росію – блогер

Россия ввела выездные визы для «гастарбайтеров»

Гай: Бійтесь, росіяни. Зараз вас б’є «Беркут», який втік. А потім прийдемо ми – майданівці

Блогер: готується новий проект – утилізація «ополченців»

Майже для чверті українців російська мова рідна - соцопитування

Блогер: завтра станеться вражаюча своєю маразматичністю подія

Китайці більше не зацікавлені в російські робочій силі

Рабинович: на стороні Путіна і його банди воюють імпортовані з України вбивці

У Білому домі турбуються за збереження «гнучкості» санкцій щодо Росії – ЗМІ

Политолог: даже самая мягкая украинизация, таким как Червоненко, поперек горла

Блогер: Путін переконаний, що може городити що завгодно

Офис правительственной этики США: у Трампа нет финансовых связей с Россией

Знову бурштин: на Рівненщині відбулася стрілянина

Известный финансист: я поддерживаю «Киевпрайд» и не осужу своих детей, если они скажут, что они любят людей одного с ними пола

Иван Лозовый: Трамп не согласился встретиться с Порошенко

Блогер: чому РФ змушує призовників в окупованому Криму змінювати віру

Российский блогер объяснил, почему Навальному не по силам собрать такой Майдан, как в Киеве

 Новости за день