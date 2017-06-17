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Блогер: чому РФ змушує призовників в окупованому Криму змінювати віру

Блогер: чому РФ змушує призовників в окупованому Криму змінювати віру
Суспільний і політичний оглядач Євгеній Лешан у власному блозі на порталі «15 минут» коментує історію кримського призовника, якого змушують змінити віросповідання, - про це повідомляє інформаційний ресурс replyua.net.

Так, сьогодні з’явилась інформація про те, що в окупованому Криму один із призовників претендував на проходження альтернативної служби у зв’язку із власним віросповіданням – він належить до Свідків Єгови. Але от проблема: альтернативна військова служба тільки для тих, хто може підтвердити свої переконання. А підтвердженням переконання є виключно довідка від легальної релігійної громади. Тим не менш, Свідки Єгови в РФ давно визнані екстремістами і заборонені.

Відтак, класичний глухий кут. Блогер зауважує, що призовнику, ймовірно, запропонували принести довідку від дійсної релігійної громади – протестантів-кальвіністів, мусульман-сунітів, а найкраще – з РПЦ. Але тоді ніхто не гарантує, що переконання хлопця не визнають нещирими і знову не надумають посадити за ухилення від призову. Ситуація заплутана, але ще більша проблема полягає в такому: що робити пацифісту-атеїсту? Хто видасть довідку йому? І чому конституційну норму про право проходити альтернативну службу у зв’язку з переконаннями звузили до віросповідання? – цікавиться блогер.
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