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Блогер: все свідчить про те, що Крим повернеться з окупації остаточно зруйнованим

Блогер: все свідчить про те, що Крим повернеться з окупації остаточно зруйнованим
Блогер та волонтер Мирослав Гай на персональній сторінці в соціальній мережі поділився міркуваннями щодо долі окупованого Кримського півострову, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Так, вже зараз експерти говорять про засолення ґрунтових вод, а через них – і землі, які шаленими темпами відбуваються в окупованому Криму. Безгосподарне використання природних ресурсів, а також відсутність власних водних джерел вже у найближчій перспективі призведуть до екологічної катастрофи. Блогер зауважує, що врятувати природу півострова та зберегти можливість займатись там сільським господарством можна двома шляхами. По-перше, взятись за будівництво заводів, що опрісняють морську воду. Ідея чудова, але у росіян немає ні технологій (бо санкції), ні грошей (бо низькі ціни на нафту). Тому, другий варіант – повернути окупований півострів Україні станом на вчора. Але, з огляду на те, що навіть вибори Путіна призначили на день анексії Криму – пишатись у Кремлі особливо немає чим, а значить за півострів триматимуться до останнього.

На момент повернення Україні колись квітучий Крим стане шматком солончаку з розграбованими музеями, розбитими пам’ятками та військовими базами РФ, - зауважує блогер.
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