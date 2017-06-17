Волонтер: После ухода россиян из Крыма в Украину вернется Крым с разграбленными музеями, а вместо почвы будет соль



Волонтер Мирослав Гай на своей Facebook-странице пишет, что спасение сельскохозяйственной отрасли в аннексированном Крыму возможно только в двух случаях: если в возобновление работы заводов для опреснения будут инвестированы огромные деньги, или же если



«На территории Крыма грунтовые воды и почвы начали интенсивно засаливать. В самое кратчайшее время стоит ожидать катастрофу экологического характера. Чтобы на полуострове спасти сельское хозяйство, необходимо вложение туда нескольких триллионов долларов для запуска заводов по опреснению. Но это нереальная задача для российской власти, поскольку действуют санкции Запада и «денег нет, но вы держитесь там!». А еще можно вернуть уже вчера Крым Украине. Однако, если учитывать факт назначения выборов российского президента в день оккупации Крыма, не исключено, что полуостров обречен на печальную участь», - отметил Мирослав Гай.



Он уверен, что нынешний Крым намного больше общего имеет с «куском соленой земли для российских военных баз и ядерного оружия государства-агрессора».

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Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу Волонтер Мирослав Гай на своей Facebook-странице пишет, что спасение сельскохозяйственной отрасли в аннексированном Крыму возможно только в двух случаях: если в возобновление работы заводов для опреснения будут инвестированы огромные деньги, или же если Крым в срочном порядке вернется в состав Украины. Об этом сообщает replyua.net «На территории Крыма грунтовые воды и почвы начали интенсивно засаливать. В самое кратчайшее время стоит ожидать катастрофу экологического характера. Чтобы на полуострове спасти сельское хозяйство, необходимо вложение туда нескольких триллионов долларов для запуска заводов по опреснению. Но это нереальная задача для российской власти, поскольку действуют санкции Запада и «денег нет, но вы держитесь там!». А еще можно вернуть уже вчера Крым Украине. Однако, если учитывать факт назначения выборов российского президента в день оккупации Крыма, не исключено, что полуостров обречен на печальную участь», - отметил Мирослав Гай.Он уверен, что нынешний Крым намного больше общего имеет с «куском соленой земли для российских военных баз и ядерного оружия государства-агрессора».