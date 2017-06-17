У військкоматі Криму від призовника вимагають змінити віру

В анексованому Криму призовна комісія зажадала від призовника – Свідка Єгови для переходу на альтернативну військову службу відректися від віри. Як інформує replyua.net, про це повідомляється на сайті «Свідки Єгови в Росії».
«9 червня 2017 року віруючий, в черговий раз відвідуючи місцевий військовий комісаріат, отримав пропозицію пройти альтернативну цивільну службу (АЦС). Він погодився, додавши, що вже довгий час домагається саме цього. Але потім йому було сказано, що право на проходження АЦС буде надано тільки за умови зречення від своїх релігійних поглядів», - сказано в повідомленні.
У двох повістках від призовника зажадали з'явитися до військкомату «для надання документів про зміну віри». Віруючому не пояснили, в яку саме віру він повинен перейти, а також де отримати такі документи, однак додали, що в разі відмови він піде під суд. Також була опублікована копія отриманої призовником порядку. 20 квітня суддя Верховного суду Юрій Іванченко за позовом Мін'юсту заборонив Управлінський центр свідків Єгови в Росії, оголосивши його екстремістською організацією. Поза законом опинилися 175 тисяч віруючих. Тепер усіх їх можуть притягти до відповідальності за статтею 282.2 КК (організація діяльності екстремістської організації або участь в ній), яка передбачає до 10 років колонії.