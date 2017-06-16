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Российский блогер: ошибаются те, кто думает, что россияне уже «приросли» к Крыму, вернуть его не составит труда

Российский блогер: ошибаются те, кто думает, что россияне уже «приросли» к Крыму, вернуть его не составит труда
Популярный российский оппозиционный блогер Павел Шехтман на своей странице в Facebook пишет о том, что многие россияне не верят в неизбежную отдачу Крыма после Путина. Некоторые пользователи соцсетей просто-таки убеждены, что «народ» мол, так яро считает Крым своим, что никто не дерзнет даже и при желании отдать полуостров обратно Украине.

По словам Павла Шехтмана, на самом деле глубоко заблуждаются те, кто так считает, потому что при правильном подходе Навальному или кому-то другому не составит труда убедить россиян в том, что Крым – это обуза для большинства россиян, которые уже давно могли бы жить не хуже европейцев.

Как пишет блогер, во-первых, нужно вывести информационно тему Крыма из общественного сознания и начать рассказывать, как плохо живет тетя Маша в Урюпинске, потому что ее обокрали Путин и Медведев. Потом сообщаем, сколько денег было вложено в Крым за годы «крымнаша». Тут же подсчитываем, что на эти деньги можно было бы устроить в Урюпинске. «Даем максимум негатива о Крыме и крымчанах, рассказываем об уголовном прошлом Гоблина, о царящей кругом коррупции и так далее. Также рассказываем, что при Украине крымчане совсем не бедствовали. Выдвигаем лозунг: «хватит кормить Крым!». Дело сделано», – подытожил блогер.
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