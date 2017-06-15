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Апеляцій суд скасував заборону на перевезення речей з Кримського півострова

Апеляцій суд скасував заборону на перевезення речей з Кримського півострова
Рішенням апеляційного адміністративного суду столиці було вирішено скасувати заборону Кабінету міністрів на перевезення товарів з материкової території України на Кримський півострів, і навпаки, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Відповідну інформацію оприлюднило представництво Української Гельсінської спілки, що опікується питаннями прав людини на Кримському півострові. Один із пунктів ухваленої урядової постанови забороняв на період, поки півострів окупований Росією, поставляти будь-які товари в Крим та з Криму з інших регіонів України. Винятком раніше вважалися лише особисті речі громадян, що вони переносять в ручній поклажі або багажі та соціально значущі продукти харчування, вартість яких не перевищує суму в 10 тисяч грн і загальна максимум 50 кг на одну людину.

Щоправда правозахисники допускають, що представники уряду можуть ухвалити іншу постанову, яка буде такою ж по суті. Цього не можна допустити, бо це на думку експертів Української Гельсінської групи, є проявом порушення прав людини.
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