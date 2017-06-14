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Кримський Бандерівець: Феодосія зупинила НАТО

Кримський Бандерівець: Феодосія зупинила НАТО
Відомий український блогер Кримський Бандерівець опублікував на персональній сторінці в Фейсбук новий дайджест про події в окупованому Криму, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

Блогер зауважує, що у на окупованій території є кілька основних тем: благоустрій, зарплатня та отриманий Україною безвіз з Європейським Союзом. Щодо останнього – мешканці Криму вже пройшли етапи від «здати всіх до ФСБ» до «законодавство РФ не забороняє подвійне громадянство». Ті, хто з радістю біг на референдум і говорили про те, що Україна невдовзі розпадеться, зараз планують поїздки закордон.

У самому ж Криму не все так радісно – всі підходи до моря захаращено. Вчора жертвою «свідків благоустрою» пав пляж Любимовка. Про Феодосію іронізують, що вона зупинила НАТО – адже ніякі вояки на такий смітник не полізуть. Такі ж відгуки і про Ялту – вона потопає у смітті. Навколо Воронцівського та Лівадійського палацу продовжуються баталії – щойно Аксенов встиг заявити про те, що їх відвідини будуть безкоштовними, як «власті» Алупки знову повідомили про те, що за вхід зніматиметься плата. Проте найбільше іронії викликають особи, які шукають в окупованому Криму банкомати Сбербанку – напевно, це ті ж люди, які й досі заявляють, що перекриють Україні газ, - підсумовує блогер.
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