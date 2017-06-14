Росія хоче штучно змінити в Криму демографічний склад - Тука

Москва штучно намагається змінити в незаконно анексованому Криму демографічний склад. Як передає replyua.net, відповідна точка зору була озвучена заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгієм Тукою. За його словами, Москва на постійній основі здійснює нарощування військового потенціалу в Криму, а це не тільки загрожує ймовірністю початку Росією військових дій на українській території, але і може завершитися зміною етнічного складу населення в Криму.
«Цілком очевидно, що на територію анексованого півострова переїжджають жити військовослужбовці та їхні сім'ї. І приїжджають вони сюди не на кілька днів. Можна сказати, що російська влада точно повторює дії чиновників радянських часів, штучно намагаючись поміняти в цілому регіоні демографічну картину. Цього допускати не можна, так як мова йде про порушення норм міжнародного законодавства», - сказав Тука.
Крім того, він звинуватив Росію в блокуванні на території Криму українських сайтів, через що люди не можуть вивчати історію України, її мову та літературу.