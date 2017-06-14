Анексія Криму: ООН оприлюднила результати «націоналізації» Росієюю українських об’єктів

З початку анексії Криму Росія «націоналізувала» 4 575 державних і приватних об'єктів нерухомості. Як передає replyua.net, такі дані наводять спостерігачі Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини. «За інформацією на 12 травня 2017 року, було «націоналізовано» 4 575 державних і приватних об'єктів нерухомості», - йдеться в доповіді.
Трохи згодом російська влада прийняла спеціальний закон для власників тільки приватних об'єктів. Проте уже цей документ містив пункт, який дозволяє не виплачувати компенсації на підставі звинувачень у екстремізмі. «Компенсація обмежена і не надає ефективних засобів правового захисту постраждалим», - констатували в ООН.
Крім того, в доповіді наголошується, що заклик жителів Криму на службу в армію Росії порушує положення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. В ООН відзначили, що проти жителя Криму, який відмовився служити в російській армії порушили кримінальну справу. «Під час прес-конференції 12 квітня військовий комісар Російської Федерації в Криму заявив, що проти жителя Криму, який відмовився служити в армії Російської Федерації було порушено кримінальну справу», - сказано в документі.