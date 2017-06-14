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Кримський Бандерівець: зрадники вже чомусь не вірять у світле майбутнє

Кримський Бандерівець: зрадники вже чомусь не вірять у світле майбутнє
Блогер під ніком «Кримський Бандерівець» опублікував традиційний щоденний дайджест про те, що відбувається в окупованому Криму. Цього разу переважна більшість новин пов’язана з враженнями від святкування «Дня Росії», - інформує replyua.net з посиланням на власну сторінку блогера в Фейсбук.

Так, сьогодні, тринадцятого червня 2017 року, блогер ознайомив читачів з черговим «криком душі» кримського зрадника і колаборанта. За словами останнього, «найбільше у житті розчарування – найбільш м’яке, що можна сказати про нинішню ситуацію в Криму». Жодної обіцянки з тих, що так щедро їх роздавали кремлівські можновладці в 2014 році, виконано не було. Якщо до 2014 у Криму середня заробітна плата становила 3500 гривень (що було еквівалентом майже 500 доларів), то нині зарплатня коливається біля позначки в 10800 рублів (менше 200 доларів). Ціни, тим часом, зросли у три - п’ять разів. Основним показником популярності окупаційної влади зрадник вважає кількість людей на вчорашньому святі на набережній Ялти – їх було у сто разів менше ніж у попередні роки.

Підсумовуючи, Кримський Бандерівець зауважує, що зрадники вже майже перестали вірити у прекрасне і світле майбутнє. Надія на те, що колись побудують Керченський міст, тане на очах. Видовищем «хохлів», які замерзають без російського газу, помилуватись теж не вдасться – Київ не купує газ у Москви вже 564 дні. Ще й безвіз «пропащій» Україні дали. Попереду для зрадників – лише смуга чорної безнадії. Так тримати, Україно, - закликає блогер.
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