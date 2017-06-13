В ООН засудили призов кримчан на військову службу

В Організації Об’єднаних Націй засудили плани Москви призвати на службу до армії 5 тисяч мешканців Кримського півострова, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
В міжнародному відомстві наголосили, що рішення призивати на службу громадян іншої країни, територію якої окупували, є жорстким порушенням Женевської конвенції. В доповіді ООН зазначається, що з квітня поточного року розпочалась щорічна призовна кампанія до армії Російської Федерації, що є жорстким порушенням міжнародної заборони на службу в збройних силах країни, яка окупувала територію іншої держави, мешканців окупованої території. Крім того, наразі є інформація, що проти тих, хто відмовляється йти до лав російської армії, порушують кримінальні справи. Зокрема, таку інформацію раніше оприлюднював російський військовий комісар на Кримському півострові.
Щоправда варто відмітити, що перші кримські призовники вже покинули територію півострова і були відправлені для служби в глибинні райони Російської Федерації. До цього вони відбували службу на Кримському півострові.