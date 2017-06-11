Навальний сказав, що буде в майбутньому з Кримом

Опозиційний російський політик Олексій Навальний в розмові з Ксенією Собчак для телеканалу «Дождь» поділився власними міркуваннями щодо анексованого РФ Кримського півострова, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Навальний наголосив, що ні для кого не секрет, що так званий референдум, який відбувся в 2014 році на території півострова, є очевидною фальшивкою. Однак політик вважає, що в Криму варто організувати та провести новий «чесний референдум». Щоправда Навальний погоджується, що українська влада найімовірніше не визнає і його. Що ж стосується майбутньої долі окупованого нині Росією Кримського півострова, то на думку опозиціонера, півострів не буде ніким визнаний, але фактично залишатиметься частиною РФ.
Варто нагадати, напередодні Олексій Навальний також запевняв, що в разі, якщо він стане президентом Російської Федерації, він обіцяє виконувати всі пункти Мінських домовленостей, зокрема, і ті, що стосуються виведення російських військ з території українського Донбасу. Крім того, політик націлений на посаді глави держави почати роботу над нормалізацією відносин між Україною та Росією.