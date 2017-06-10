Российские туристы пожаловались на нерадушный прием в Евпатории

Российские туристы, которые в этом сезоне посетили Евпаторию, выразили свое недовольство слишком высокими ценами, отсутствием нормального сервиса и нерадушным приемом местных жителей.
Как информирует replyua.net, несколько туристов написали свои отзывы об отдыхе в этот курортном крымском городе в сообществе «Евпатория подслушано и подсмотрено» в соцсети ВКонтакте. «В пансионате завтраки, обеды и ужины на выбор: котлета либо с гречкой, либо с пшенкой! Мы на троих заплатили за 10 дней 60 тысяч рублей (27,5 тыс. гривен). В магазинах одни хабалки, спасибо, что не покусали. Пляжи грязные», пишет пользовательница из России. По ее словам, сначала она даже и не собиралась ехать на полуостров, а, когда все-таки съездила, то поняла, что нужно было оставаться дома.
«Вы сколько лет жили за счет курортников? Мы столько лет платили налоги, чтоб вам сейчас российские деньги привалили? Приехали на отдых – лучше бы дома сидели», посетовала россиянка. По ее словам, если бы в одном из российских супермаркетов работал такой продавец, как в Евпатории, его бы сразу уволили, и еще несколько лет он не смог бы устроиться по своей профессии.