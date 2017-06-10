Туристический сезон в Крыму удивил ценами не только туристов, но и местных жителей

Крымский ежедневник «Про Судак» обнародовал цены на продукты, которые фиксируются в начале нового туристического сезона в Судаке, информирует replyua.net.
В сообщении ежедневника говорится о том, что за последние дни цены немного снизились, но по-прежнему остаются очень высокими. «Стоимость комплексного обеда в столовой «Восток» удивила: 155 рублей за громкое название «обед от пуза», в который входит борщ, салат из капусты, пюре, котлета, хлеб и компот. Завтрак за 55 рублей (яичница, чай и хлеб), а ужин за 175 рублей (гречка, отбивная, морковь по-корейски), чай и хлеб», говорится в сообщении издания. Однако «Про Судак» подчеркивает, что самыми дорогими в Крыму остаются фрукты, и их стоимость превышает даже цены на мясо.
Клубника – самый дорогой продукт в Судаке, и он стоит сейчас порядка 210 рублей за килограмм, а это примерно 96 гривен. Черешня стоит еще дороже – 260 рублей, а киви продают по 150 рублей. Для сравнения, - килограмм свинины в России можно купить от 180 рублей за килограмм.