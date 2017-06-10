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Жителям Ялты и туристам оккупанты приготовили очередной сюрприз

Жителям Ялты и туристам оккупанты приготовили очередной сюрприз
Оккупационные власти Крыма теперь ограничат вход для посетителей на территорию парков Воронцовского, Массандровского и Ливадийского дворцов. Как передает replyua.net, об этом рассказали в пресс-службе Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

«Без контроля территории парки Крыма уничтожаются и застраиваются. Печальным примером является Мисхорский парк, из двадцати гектаров которого осталось лишь шесть, а все остальное – частные строения», отмечают в пресс-службе. Также в сообщении говорится о том, что российские оккупационные власти сделают вход на территорию этих парков платным. По их словам, средства, полученные от туристов, будут направлены на усовершенствование систем полива, на благоустройство территорий, на установку современного освещения, а также помогут нанять охрану.

Стоимость входных билетов на территории самых известных парков Крыма пока не разглашается, однако у местных жителей это решение вызывает волну недовольства. Напомним, что жители Крыма выставляют в соцсетях снимки пустых пляжей – с начала этого сезона в Крыму практически нет туристов.
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