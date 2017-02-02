КРИМський бандерівець: Відчуйте різницю між життям в Росії та Україні

У своєму блозі для «Обозревателя» КРИМський бандерівець повідомив, що, незважаючи на постійні обіцянки окупаційної влади анексованого півострову налагодити електропостачання для кримчан, значних зрушень на краще у цьому питанні не відбулося, повідомляє replyua.net. За інформацією блогера, всі чують, наскільки потужно гуде енергоміст, обіцяний Путіним, а коли настає вечір, у Керчі скрізь темрява.
В той же час, так звана «влада» міста змішує підприємців добровільно відмовлятися від електромережі та використовувати генератори. При цьому згадується якесь розпорядження, видане «міським головою», хоча значна частина населення, яке підтримує окупантів, досі не знають причин продовження вимкнення світла. Тим часом, в Алушті населення, схоже, вже не вимагає постійного постачання електрики, натомість люди хочуть мати графіки планових відключень.
Повністю заперечує наявність планових відключень світла на півострові керівництво «Крименерго». Блогер, у свою чергу, наголосив, що ще з початку енергетичної блокади Криму у кожному місті почали публікувати графіки відімкнень електроенергії. В кінці свого допису КРИМський бандерівець наголосив, що до 2014 року на півострові було світло, а нині, після приходу такої «очікуваної» російської влади, можна чітко відчути різницю між українським та російським світами.