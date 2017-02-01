Російські військові у Криму знову проявили себе

На території окупованого українського Криму російські військовослужбовці продовжують проявляти агресію та вчиняють протиправні дії по відношенню до мирного населення півострова. Про це у середу, 1-го лютого, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства України, передає replyua.net.
У повідомленні відзначається, що у понеділок, 30-го січня, в одному з кафе Армянська відбулася масова бійка, у якій взяли участь 27 військових Збройних сил Російської Федерації. «Представники 106-ї повітряної дивізії ЗС Росії зав’язали бійку з місцевими мешканцями», - зазначає українська розвідка. «Російські військовослужбовці вже знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, в результаті чого їх потягнуло на подвиги. Саме вони були провокаторами сутички», - додали в ГУР. У інформаційному листі зазначається, що росіяни поводили себе грубо по відношенню до персоналу закладу та ображали відвідувачів татарської національності. При цьому у повідомленні не вказано, чим саме закінчилася сутичка для російських вояк. Раніше повідомлялося, що військові Збройних сил Російської Федерації на території анексованого Криму регулярно порушують права місцевих мешканців.