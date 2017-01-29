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Окупанти шоковані: небо над Кримом забарвилося у жовто-блакитні кольори

Окупанти шоковані: небо над Кримом забарвилося у жовто-блакитні кольори
В небі над окупованою Керчю вчора можна було побачити гігантські жовто-блакитні стовпи сяйва. Саме там, де колись була легендарна Таматарха – «форпост русів», як писав імператор Костянтин Багрянородний. Над прабатьківщиною українських кнзязів-Рюриковичів. Про це нас воїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє український блогер Павло Правий.

«Вата місцева і російська в шоці. Намагаються знайти пояснення, іноді доволі кумедні та казкові. Договорилися навіть до того, що це до них з тундри полярне сяйво прийшло», – написав Павло Правий. На його думку, окупантам треба зрозуміти, що це знамення, яке з жахом спостерігали мешканці Другого Риму – греки Візантії під час взяття військами Володимира Великого Херсонесу, нині Севастополь. Придворний історик Лев Диякон тоді написав: «И на другие тягчайшие беды указывал восход появившейся тогда звезды, а также напугавшие всех огненные столбы, которые показались затем поздней ночью в северной части неба. Ведь они знаменовали взятие тавроскифами (византийское именование русов) Херсона...».

«Це – знамення, панове «русскомірці». Не треба було вам претендувати на чуже, в тому числі на сумнівну честь бути Третім Римом. Претендування на Третій Рим ще нікого до добра не доводило, ані династію московських нащадків Мономаха, ані російських царів Романових, ані Гітлера. Не треба було вам зазіхати на чужі землі. Це теж до добра не довело, ані Мономаховичів, Романових, ані Гітлера, ані СРСР», – резюмував Павло Правий.
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