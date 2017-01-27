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«Власти» массово «отжимают» землю у жителей Севастополя

«Власти» массово «отжимают» землю у жителей Севастополя
«Департамент по земельным и имущественным отношениям» в Крыму подтвердил факт того, что у жителей Севастополя массово изымаются из пользования земли. Как передаёт replyua.net со ссылкой на «УкрИнформ», в основном земельные участки «отжимаются» у жилищно-строительных кооперативов и дачников — с 2014-го года по нынешний момент зафиксировано свыше 260 случаев возвращения земель в собственность города.

Как поясняют источники, земли у граждан изымаются якобы на законных основаниях, местные «власти» утверждают, что освобождение территорий из-под владения кооперативов и дачников является решением проблемы «нарушения права собственности Севастополя». Фактически, людей обвиняют в том, что они владеют своими земельными участками незаконно.

Ещё в середине января-2017 российские оппозиционные СМИ сообщали о том, что владевшие землями в городских кооперативах Севастополя крымчане стали получать извещения о незаконности владения участками. Тогда так называемое «ведомство» аргументировало свою позицию тем, что земли оказались во владении севастопольцев незаконно в соответствии с действовавшим тогда в Крыму законодательством Украины.
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