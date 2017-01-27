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Крим впевнено стає островом політичних в’язнів - блогер

Крим впевнено стає островом політичних в’язнів - блогер
Вже традиційно блогер КРИМський бандерівець продовжує розповідати про життя анексованого півострову, повідомляє replyua.net. Цього разу він пише про черговий витік репресій. Працівники ФСБ провели незаконний обшук в будинку активістки національного руху Зодіє Салієвої та її сина Сейрана, котрого згодом відвезли до ФСБ. Раніше Салієв був вимушений заплатити 20000 рублів штрафу за те, що через гучномовець в мечеті Бахчисараю повідомив про проведення обшуків кримських мусульман 12 травня минулого року. І ось напередодні біля дому Салієвих зібралося багато людей, які різко висловлювалися проти озброєних окупантів та бажали їм горіти в пеклі.

Тим часом, продовжує блогер, журналісти пропагандистського «Рен-ТБ» новину про обшук у помешканнях кримських татар супроводжували кадрами зі зброєю та гранатами, хоча насправді ці кадри були взяті з обшуків у Москві та Санкт-Петербурзі, які мали місце 12 листопада минулого року.

Вже давно, пише на завершення КРИМський бандерівець, Крим – це острів політв’язнів, однак і в цьому питанні окупанти допустилися помилки, оскільки чим більше з їх боку буде проводитися репресій, тим гучніше тема Криму буде звучати в міжнародних інститутах.

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