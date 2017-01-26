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КРИМський бандерівець: життя в Криму нагадує пекло

КРИМський бандерівець: життя в Криму нагадує пекло
В своєму блозі для сайту «Обозоеватель» КРИМський бандерівець продовжує розповідати про життя анексованого Росією півострова, про що повідомляє replyua.net. Зокрема, він повідомив про так звану «модернізовану» систему охорони здоров’я. Самопроголошена «влада» півострова планує скоротити до наступного року кількість медичних організацій. Це означає, що мешканцям більш віддалених сіл та містечок доведеться долати кілька кілометрів для того щоб отримати медичну допомогу. Блогер пише, що з урахуванням можливого збільшення черг, сам похід до лікаря займе принаймні тиждень. Багато жителів півострову можуть просто не встигнути.

Більше того, КРИМський бандерівець пише, що жителям півострову, які бажають вступити на службу за контрактом, будуть пропонувати службу в Чечні. Можна уявити, зазначає блогер, як зрадники, котрі злякалися можливих «потягів з бандерівцями» будуть намагатися дати відсіч справжнім борцям за вільну Ічкерію. До речі, в Росії їх називають бойовиками, проте не ополченцями, які борються зі справжньою хунтою з Москви.

В завершенні свого посту блогер процитував слова одного кримчанина, які навіть змусили його засміятися: «А може в Криму всі померли і настало пекло?».
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