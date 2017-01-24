Стало известно, во сколько Москве обходится год содержания Крыма

Так называемый «министр финансов» Крыма Ирина Кивико во вторник выступила с отчётом по бюджеты Крыма, исполненному в течение 2016-го года. Согласно заявлению Кивико, минувший год в Крыму в вопросе бюджета был дефицитным: полуостров получил из федерального бюджета России кредит на 19,3 млрд рублей, а также огромные безвозмездные финансовые поступления. Фактически, 2016-й год безвозмездного содержания Крыма обошёлся россиянам в 79,7 млрд рублей — порядка $1,34 млрд.
Уточняется, что 2016-й год в вопросе содержания Крыма являлся сложным, поскольку полуостров нуждался в увеличении финансирования. Кивико утверждает, что в течение 2016-го года поступления из бюджета РФ в сравнении с предыдущим годом увеличились на 20,5%. Сравнительно с показателями 2015-го года сумма таких поступлений в процентном выражении достигла роста в 120,5%.
Напомним, Россия незаконно аннексировала Крымский полуостров в 2014-м году путём так называемого «народного референдума», на котором якобы большинство местных жителей проголосовали за присоединение к России. Однако, в российском политикуме неоднократно звучали мнения о том, что Крым для Москвы является «непосильной ношей», поскольку в условиях глубокого экономического кризиса РФ крайне сложно финансировать потребности этой территории.