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СпецтемаЭксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным

Стало известно, во сколько Москве обходится год содержания Крыма

Стало известно, во сколько Москве обходится год содержания Крыма
Так называемый «министр финансов» Крыма Ирина Кивико во вторник выступила с отчётом по бюджеты Крыма, исполненному в течение 2016-го года. Согласно заявлению Кивико, минувший год в Крыму в вопросе бюджета был дефицитным: полуостров получил из федерального бюджета России кредит на 19,3 млрд рублей, а также огромные безвозмездные финансовые поступления. Фактически, 2016-й год безвозмездного содержания Крыма обошёлся россиянам в 79,7 млрд рублей — порядка $1,34 млрд.

Уточняется, что 2016-й год в вопросе содержания Крыма являлся сложным, поскольку полуостров нуждался в увеличении финансирования. Кивико утверждает, что в течение 2016-го года поступления из бюджета РФ в сравнении с предыдущим годом увеличились на 20,5%. Сравнительно с показателями 2015-го года сумма таких поступлений в процентном выражении достигла роста в 120,5%.

Напомним, Россия незаконно аннексировала Крымский полуостров в 2014-м году путём так называемого «народного референдума», на котором якобы большинство местных жителей проголосовали за присоединение к России. Однако, в российском политикуме неоднократно звучали мнения о том, что Крым для Москвы является «непосильной ношей», поскольку в условиях глубокого экономического кризиса РФ крайне сложно финансировать потребности этой территории.
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